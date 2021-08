Lungomare di San Salvo marina al buio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ci arrivano segnalazioni da alcuni cittadini riguardo l'assenza di illuminazione pubblica da diversi giorni lungo un tratto del lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo marina, luogo sopratutto durante le sere estive molto frequentato da cittadini e turisti. Si raccomanda massima prudenza e attenzione per perdoni eautomobilisti per la scarsa visibilità che potrebbe portare ad eventuali situazioni avverse, come successo recentemente.