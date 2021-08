Mare profumo di mare... o aria fresca di montagna?

Il mese di agosto per antonomasia è il mese delle vacanze, periodo ideale per staccare un po' la spina dalla vita frenetica di tutti i giorni. Per la maggior parte degli italiani le ferie sono già iniziate e ogni anno il dibattito tra amici e parenti ricade sempre sulla scelta fra mare e montagna.

Negli anni passati il pensiero delle vacanze estive era associato solo al mare e alla spiaggia mentre, negli ultimi anni, l'alternativa montana sta diventando una meta molto ambita anche fuori dalla loro stagionalità poichè riesce ad offrire molti servizi oltre alla possibilità di stare a contatto con la natura grazie alla presenza di parchi avventura o boschi con percorsi e sentieri guidati. Le elevate temperature che si registrano in questi giorni agevolano ancora di più la voglia di ricercare uno po' di fresco anche facendo un pic-nic sulle sponde dei laghi.

La voglia della salsedine sulla pelle e la famosa tintarella non vanno mai fuori moda anzi, dopo tanti mesi freddi e rinchiusi in casa, gli amanti della tipica estate italiana non vedono l'ora di prendere il sole tanto atteso sotto l'ombrellone e fare un bel tuffo in mare. Le lunghe passeggiate sul bagnasciuga unite alla voglia di divertirsi tra balli di gruppo e giocate a beach volley o beach soccer rappresentano il tipico divertimento balneare e se si ha voglia di un contatto con la natura non mancano le piste ciclabili per fare lunghe passeggiate in bicicletta.

Come ogni anno si invita, a chi sta alla guida, di non assumere alcol e mangiare leggeri e per chi fa viaggi a lunga percorrenza, è buona norma riposarsi per evitare colpi di sonno alla guida. Inoltre si raccomanda di divertirsi con prudenza rispettando le normative in vigore.

Buone vacanze a tutti!