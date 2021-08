"Un grande guerriero"

Alessio Puccella è un ragazzo davvero dolce e speciale, in questo momento lo è ancora di più, perché adesso Alessio è in ospedale e combatte.

Nella parrocchia San Nicola tutti gli vogliono bene. Anche nell'ambito scolastico era un bravissimo studente. Quando io ho perso il mio papà, mi è stato vicino e mi ha aiutato a rialzarmi ed andare avanti.

In questo momento particolare e delicato per lui e per tutti noi ora tocca a me fare la stessa cosa.

La stima per te caro Alessio è grande ed immensa come anche il bene che proviamo per te.

Come gruppo parrocchiale unito preghiamo il buon Dio affinché tu possa tornare presto fra noi a ridere e scherzare come prima.