"Io dico di sì allo sport": il video dei ragazzi del 'Mattioli-D'Acquisto'

Io dico di sì allo sport

Classe 3A ITE - Management dello sport

Concorso "Onesti nello sport" - Fondazione Giulio Onesti

Questo video nasce dall’esigenza di voler veicolare, attraverso lo sport, valori in cui crediamo molto, quali: lo sport come mezzo di socialità e aggregazione, che unisce, non divide e che rifiuta ogni forma di discriminazione, soprattutto razziale; l’importanza di poter correre in spazi verdi, liberi dai rifiuti; la canalizzazione nello sport di vissuti personali anche ingombranti, da affrontare, superare e trasformare in emozioni positive… perché anche un pallone ci può salvare da momenti bui!