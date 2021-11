Miriam Salladini presenta "Il gambero rosso"

"Il gambero rosso", libro scritto dall'insegnante, pedagogista clinico Miriam Salladini con le illustrazioni di Niccolò Pizzorno, edito dalla casa editrice "Dialoghi", è una favola per i piccoli lettori che insegna i valori dell'accoglienza e del rispetto nei confronti di chi è debole o svantaggiato.

È la storia di Red, un piccolo micio rosso, trovato in un cantiere di San Salvo e adottato da Miriam Salladini. Un felino più fragile degli altri perché affetto da ipoplasia cerebellare felina. Red apparentemente sembra normale, ma poi cammina a zig e zag, inciampa e cade su se stesso, cade dentro al piatto mille volte al giorno. Il tutto perché il messaggio del cervelletto agli arti arriva confuso. La sindrome sarebbe molto più conosciuta se questi gatti non fossero soppressi, spesso alla nascita o quando mostrano i primi sintomi. In realtà se ben seguiti, questi gatti possono avere una vita lunga e ricca come tutti gli altri, perché la sindrome non è progressiva e può migliorare.

"Il gambero rosso" sarà in libreria da gennaio.

Oggi è acquistabile in preordine cliccando su https://www.edizionidialoghi.it/negozio/Preordine-Il-gambero-rosso-p413459304

SINOSSI - Nessuno vuole essere amico del gatto Red: non salta, non si arrampica, non gioca e, quando cammina, lo fa a passo di danza.

Come farà a dimostrare che, seppur diverso, anche lui è speciale?