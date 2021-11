Su Radio Saba Sound arriva "Spazio Orizzonti"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A breve, su Radio Saba Sound, i giovanissimi di Azione Cattolica della Parrocchia San Nicola saranno protagonisti con il programma "Spazio Orizzonti".

I ragazzi, nel consueto gruppo di sabato, hanno ospitato l'ideatore di Radio Saba Sound, Sabatino Di Pietro che ha parlato di come funziona una radio in modo semplice e chiaro. Questo incontro è servito principalmente per capire il funzionamento che c'è dietro la struttura e l'organizzazione di questo nuovo programma.

Una giovanissima del gruppo, Caterina Salvatore, ha spiegato l'idea ed il perché di questa loro nuova avventura.