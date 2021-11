"Inesorabile andare" dei Vetro nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

I Vetro presentano il nuovo singolo "Inesorabile Andare", co-prodotto da Rosso Tramonto Srl e già disponibile da giorni su tutte le piattaforme di streaming.

Il brano nasce nel 2012 ma torna alla luce grazie all'apporto del team di produzione dell'etichetta. Il testo prende ispirazione dalla canzone "Come passa il tempo" (1993, Vandelli, Dik Dik, Camaleonti), che descrive le sensazioni delle persone che ripercorrono, la loro vita con accettazione malinconica e nostalgica ("Ci credevamo eterni, ci credevamo eroi, ma il tempo se ne frega e passa su di noi").

"Inesorabile andare" riprende il tema del tempo che scorre, appunto, inesonerabile ma attraverso gli occhi di giovani ragazzi che percepiscono il futuro come un'opportunita' da cogliere consapevoli di essere immersi nel cambiamento, senza rendersene conto del tutto. Il brano vuole essere una risposta e uno stimolo per chi, rimanendo immobile, perde l'occasione di non aver rimpianti. Il video, in bianco e nero, ritrae i membri della band che si esibiscono individualmente e in gruppo. Fondata nel 2015 dai lodigiani Luca Boccalari (cantante) ed Alberto Uggè (chitarrista), la band inizia il suo percorso artistico proponendo canzoni inedite in chiave acustica, testi e musiche originali, che si rifanno al mondo cantautorale. Con la progressiva evoluzione del progetto, nasce l'esigenza di un'apertura a sonorita' diverse e mature. Ai due fondatori si aggiungono quindi altri quattro musicisti, che introducono nuova energia e nuove idee, conservando pero' l'identita' cantautorale ben definita del gruppo. E' in questo contesto che nel 2018 Vetro esordisce a Lodi con la nuova formazione completa che comprende Christan Belloni (tastierista), Laura Cella (cantante), Eliss Gandi (bassista) e Maria Malto (batterista). La band inizia a muoversi sul territorio lodigiano e milanese esibendosi in locali, festival ed eventi, proponendo un genere che reinterpreta il cantautorale italiano in chiave moderna, influenzato dalla nuova scena pop ed ispirato dal panorama indie e contemporaneo. Da pochi mesi, nell'aprile del 2019, il gruppo produce in modo indipendente un EP "Quasi per niente", contente cinque brani inediti: La sabbia è il tempo, il bruco sulla foglia, quasi per niente, l'ordine degli eventi, piazza dei fiori.

Grazie alla promozione di questo EP, i Vetro nel luglio del 2019, intraprendono una collaborazione con l'etichetta milanese Rosso al Tramonto producendo il singolo "Inserorabile andare". Parallelamente alle attivita' di promozione proposte dall'etichetta, la band mantiene viva l'attenzione sui contenuti musicali producendo nel 2021 tre singoli inediti (idee di passaggio, San Pietroburgo, 1/4 di the) e un EP ("D'inverno si gira", contenente due brani inediti: Rissa in galleria e Messico), quest'ultimo proposto alle selezioni dell'edizione di Musicultura 2022. Attualmente i Vetro stanno lavorand ad un nuovo album di brani inediti, che verra' pubblicato nel 2022.