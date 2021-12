Gli auguri al sindaco Magnacca dei bimbi della Scuola dell'Infanzia di Via Verdi

Compleanno speciale per il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca con gli auguri dei bambini della Scuola dell’Infanzia di Via Verdi. Questa mattina i bambini, accompagnati dalle insegnanti Nicoletta Nasuti, Giulia Colonna ed Elena Naccarella, sono stati ricevuti in Comune

I bambini hanno svolto attività scolastiche nell’ambito dell’Unità di apprendimento del Natale e della programmazione annuale di educazione civica e hanno voluto ringraziare il sindaco Magnacca per la nuova scuola di via Verdi in avanzata fase di costruzione con i dolci preparati a casa con una dedica speciale: “I bimbi della scuola di via Verdi. Buone feste e grazie per la nuova scuola”.