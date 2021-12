Santa Messa celebrata da Don Andrea Manzone coi bimbi della Scuola dell'infanzia "Il Mondo che Vorrei"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato mattina, nella Chiesa di San Nicola, bellissima celebrazione eucaristica, presieduta dal sacerdote sansalvese Andrea Manzone, alla presenza molto gradita dei bambini e degli insegnanti della Scuola dell'infanzia "Il Mondo che Vorrei".

Tutte le famiglie si sono unite nell'intensa celebrazione della Santa Messa. Subito dopo, i bambini presenti hanno donato alla Caritas Parrocchiale Gerico tanti pacchi, per le famiglie bisognose della nostra città, per augurare un felice e sereno Natale. Allo stesso tempo, Don Andrea Manzone ha donato, come è usanza nella parrocchia, tazzine con caramelle ai piccoli.

Un sincero ringraziamento a tutta la comunità San Nicola.