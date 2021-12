Si riunisce di nuovo il Pepper Motor Club di San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo la pausa pandemica, il Pepper Motor Club di San Salvo, è tornato a riunirsi per festeggiare tutti insieme il vicino Natale.

Ai suoi componenti, amici di sempre e da sempre, era mancata loro la gioia di stare insieme per continuare a condividere tutti insieme i loro ricordi e le loro passioni.

E così, venerdì 17 dicembre, presso il Peperoncino di San Salvo Marina, si è tenuta la consueta cena natalizia, con l'ancora più tradizionale tombola, magistralmente animata dal sempre più brillante Antonio Di Petta che con la sua simpatia ha allietato in amicizia questo gioco della fortuna.

Una serata bella da ricordare e da rifarsi, che si è conclusa, con due gesti di solidarietà.

Il dono di una mattonella per la ristrutturazione della Chiesa di San Nicola e per la costruzione della nuova Casa della Carità della parrocchia, e l'offerta di una porchetta per gli ospiti della Capanna di Betlemme a Chieti

Quest'ultima, sarà consegnata dai giovanissimi Ultras Cristiani che durante le vacanze torneranno a stare, con i tanti poveri e soli che lì sono accolti.