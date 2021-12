A Radio Saba Sound si parla del libro di Mauro Corona

A Letti e Riletti su Radio Saba Sound, Angela Strippoli e Anna Santoro leggono "Una lacrima color turchese" di Mauro Corona.

Il giorno di Natale le statuine di Gesù Bambino scompaiono misteriosamente da tutti i presepi. Cosa può nascondersi dietro un fatto così assurdo e angosciante? L'umanità ha disperatamente bisogno di risposte, ma la ricerca sembra essere destinata a non avere fine. Eppure basterebbe sottrarsi alla frenesia e riflettere per un momento in silenzio per rendersi conto che quel mistero ci avvolge tutti.

Se solo avessimo il coraggio di guardare dentro i nostri cuori e interrogare le nostre coscienze.

On Air mercoledì 29 dicembre ore 14 ed in replica venerdì 31 ore 22.