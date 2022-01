"Testa e croce" di Matteo Romano nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Matteo Romano, 18 anni, è primo di tre gemelli, nasce a Cuneo dove frequenta l'ultimo anno del liceo classico.

Inizia ad ascoltare musica precocemente, condividendo, le eterogenee passioni dei genitori che spaziano dal pop al rock al cantautorale italiano.

Matteo mostra sin da bambino la sua vena creativa.

Inizia con lo studio delle percussioni e della chitarra, ma ben presto capisce che la sua vera vocazione è cantare;

inizia a studiare canto nel 2015, accompagnando negli ultimi due anni con lo studio del pianoforte presso la Scuola 'Palcoscenico', che gli permette di approcciare le prime composizioni musicali e dove tutt'ora prosegue il suo perfezionamento.

Nel 2018 e 2019 partecipa al concorso "Next Talent" che si tiene nella sua città e vince in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete.

"Concedimi" è il suo primo singolo pubblicato sulle piattaforme digitali.

A marzo 2021 pubblica il suo secondo singolo, "Casa di Specchi" (già disco della settmana a Radio Saba Sound) e durante l'estate apre sette date del tour di Emma, interpretando al pianoforte i due brani pubblicati.