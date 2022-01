"Scuola" di L'Elfo nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' uscito a metà dicembre il singolo dell'artista catanese L'Elfo dal titolo Scuola.

La produzione è di Angio ed è fuori per Magnitudo (powerd by Time Records), in digitale e su YouTube (con il videoclip a cura di Graziano Piazza).

Scuola è cronologicamente il terzo singolo, preceduto da Insonnia e Fragili, e fa parte dei tre video episodi di una serie musicale di sette, che andranno prossimamente a comporre il concepit EP Milord de L'Elfo.

Il nuovo progetto discografico dell'artista catanese è una raccolta di brani che, di volta in volta, mostreranno lati dell'artista ancora sconosciuti, in cui scoprirà sentimenti ed esperienze legate alle sue relazioni, amorose e non.

Scuola è una nuova tappa del viaggio introspettivo dell'artista, scendendo ancora lungo la spirale autodistruttiva, in cui è rimasto intrappolato.

In questo episodio si sofferma su ambizioni e delusioni che convivono in lui e che si riflettono, inevitabilmente, anche su delle relazioni fondamentali della sua vita: quella con la sua musica.

L'Elfo ancora una volta conferma la volontà di sperimentare anche nel sound, misurando le sue rime da apprezzato rapper e freestyle su strade del tutto nuove.