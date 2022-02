Il Piano Famiglia per chi è in condizione di fragilità socio-economica

L’Ambito distrettuale Vastese n. 7 ha dato il via al “Piano Famiglia” finalizzato all’individuazione dei nuclei familiari con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi (Buoni Servizio) e figli di età non superiore a 14 anni (Buoni Fornitura) in condizione di fragilità socio-economica, determinata in particolare dagli effetti conseguenti alla pandemia.

“E’ un’opportunità concreta a disposizione dei nuclei familiari della nostra città in particolare a causa di questa emergenza sanitaria – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – ai quali saranno destinati i ‘Buoni Servizio’ e ‘Buoni Fornitura’. Piano Famiglia che ha l’obiettivo di favorire la natalità attraverso forme di agevolazione alla fruizione di servizi per la prima infanzia e all’acquisto di beni di prima necessità per ridurre il rischio di esclusione sociale e per garantire la tutela dei minori in situazione di vulnerabilità socio-economica”.

L’assessore alle Politiche sociali, Giancarlo Lippis, comunica che il “Piano Famiglia” è riservato ai residenti dei Comuni dell’Ambito n. 7 Vastese, tra i quali è compreso San Salvo, che potranno presentare domanda da lunedì 7 febbraio a lunedì 7 marzo 2022.

Il modulo di domanda è disponibile nella sezione ‘Avvisi anno 2022’ del Comune di San Salvo e sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito 07, nonché presso gli uffici (Segretariato Sociale – URP) dell’ECAD e dei Comuni dell’Ambito.