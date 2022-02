"Comete" di Turchese nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Come lo stesso artista aveva preannunciato nelle due pubblicazioni di ottobre e novembre, è arrivato il momento per Turchese di svelare altre sfaccettature della sua musica e del suo sanguriting fatto di piccole storie autentiche cui l'ascoltatore puo' facilmente immedesimarsi.

In "Comete", il nuovo singolo ppubblicato il 28 gennaio per Molto Forte e che conferma alla prodizione Ivan Antonio Rossi, già dietro al mixer in occasione del brano d'esordio "L'ultimo metrò", ritroviamo un Turchese più intimo che riflette sui sentimenti, e a volte sulla loro permanenza.

Nel racconto di una crisi di coppia, i ricordi si mescolano alla presa di coscienza che un rapporto è cambiato e non esistono più le condizioni per continuare a viverlo.

Attraverso un flusso di coscienza dal forte impatto emotivo, la canzone incornicia l'esatto momento in cui si realizza che un amore e' giunto al capolinea.

Come quando le Comete scompaiono nel cielo, cosi' un senmomento cessa improvissamente di esistere di illuminare la vita di due persone.

Una ballata malinconica, prodotta e scritta con maturità consapevolezza, che ti proietta tra i neon di un cocktail bar, ma con un ritornello da cantare con lo sguardo e il cuore rivolto verso le stelle.

"Quante volte un evento ci è piombato addosso, come un cataclisma, dal cielo è arrivato e ci ha lasciati lì. Immobili, scomposti, tramortiti. Allora in quel momento tutto quello che ci resta da fare, è recuperare pezzi. Ricomporsi prova a dare un nuovo senso a tutto. Ed è in quel momento che ti guardi allo specchio. Il ricordo di chi eri fa paura. Ma sei davanti a un nuovo te, e devi solo continuare a vivere", racconta Turchese.