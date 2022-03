"Crisalidi" di Mr. Rain nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il rapper e produttore discografico Mr. Rain ha annunciato il nuovo album di inediti e l'uscita del primo singolo estratto Crisalidi.

E' passato solo un anno dall'ultimo album di Mr. Rain Petrichor, che ricconosciuto disco d'oro, ha scalato le classifiche.

Ora il rapper e produttore discografico bresciano ha annunciato il suo ritorno sulla scena musicale con il suo terzo album.

Dal titolo Fragile, l'album contiene ineinediti e sara' disponibile dal 18 marzo 2022, ma ad anticiparne ll'uscita arriva Crisalidi, disponibile da venerdì scorso.

Dopo hot come Fiori di Chernobye, 9. 3 e non C'è più musica, Mr. Rain sembra pronto a scalare nuovamente le classifiche con il nuovo singolo Crisalidi.

Un brano che, come ha dichiarato lo stesso artista sui social, ha un significato particolarmente importante: "E' una dedica che ho scritto a me stesso e a tutte le persone che si sentono come mi sento anche io".

Crisalidi è stato definito dal cantautore come una sorta di ponte tra il precedente album e il nuovo lavoro.

Il brano si sospetta avere un testo dai toni personali e intimistico, che come sempre saprà sorprendere i fan del rapper.

"Saremo liberi come una nuova nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini".

Crisalidi riprende l'idea di sentirsi intrappolati in gabbia, come accadeva in Fiori di Chernobly.