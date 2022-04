"Un altro film" di Marasma nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Venerdì 8 aprile è uscito “Un altro film” (etichetta Hokuto Empire con distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records), il nuovo singolo del cantautore indie pop romano Marasma.

Dopo la pubblicazione del brano “Falene”, scritto in collaborazione con Levante, l'artista, che ha all'attivo un buon numero di partecipazioni a festival e concerti live, oltre a quella al Contest 1M NEXT del Primo Maggio a Roma, torna con un brano “Un altro film”.

Marasma è un cantautore profondo e ironico al tempo stesso, un perfetto mix di indie e pop dalle influenze internazionali e cantautorato italiano, fresco, accattivante e dalle sonorità catchy.

“Un altro film” è una ballad energica, ironica e dolce allo stesso tempo, prodotta da Alessandro Forte ( Aiello, Galeffi, Scrima), uno dei producer più stimati in ambito indie.

Un brano che è un vero e proprio film, in quanto il testo racconta, con immagini suggestive, dai colori vividi, di di noti da soli nei bar “dove l'aria puzza d'alcol e non prende mai il Wi-fi”, nei quali il cantautore prova a dimenticare la solitudine cercando di immaginare la persona giusta accanto a sé.

“'Un altro film' nasce l'estate di qualche anno fa nel corso di un viaggio di ritorno dopo una lunga giornata di mare. Era agosto e intorno a me c'era tantissima gente, ma nonostante questo ero inondato da una sensazione di solitudine - racconta Marasma - molte volte tendiamo a colmare la malinconia andando a cercare le persone dentro ai libri, una foto o un film, per accorciare le distanze e ricucire i cuori: questa canzone parla per immagini, immagini in cui molte persone possono ritrovarsi”.

Marasma (Guglielmo Corvi) è un cantautore indi e pop romano classe 1999, l'artista, ha partecipato a contest e festival musicali tra cui il Rock on Parade, il Primo Maggio dei Castelli, Live Arena, Lago Summer Park e, nell'ottobre 2018, alle giornate “reHub” del Reset Festival di Tornino, durante le quali, sotto la guida del produttore Al Bava e con la collaborazione di Levante e della scrittrice Valentina Farinaccia, nasce il brano “Falene”, che verrà poi pubblicato come singolo nell'ottobre 2019.

Nel 2020 arriva in semifinale al contest del Primo Maggio di Roma.

Tra marzo e maggio 2020 partecipa ad alcune iniziative e raccolte fondi per l'emergenza Covid-19 e a sostegno del circuito musicale italiano (Meco Festival, Spaghetti Unpluggeo, Stay on, Safa So Good).

Nel 2001 prende parte al progetto Fumo Fiori con il brano “Bianche Spine” in collaborazione con Alvaano, e Komi Lion, mentre nel 2022 pubblica, per l'etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, con distribuzione Sony Music Italy il nuovo singolo “Un altro film”.