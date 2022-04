Già da questo pomeriggio a San Salvo sarà funzionante il Luna Park per grandi e piccini in piazza Aldo Moro e in piazza della Pace in onore di San Vitale Martire.

Da venerdì 22 aprile, in piazza Aldo Moro, ci sarà l'animazione di DJ Lorenzo.

Saranno rispettate tutte le normative di sicurezza.

Vi aspettiamo