"Ti vuije dice": Lara Molino annuncia l'uscita del suo nuovo brano

Sui propri canali social annuncia l'uscita del suo nuovo brano la cantautrice sansalvese Lara Molino.

"Carissimi amici, come promesso, con grande emozione, voglio svelarvi il titolo del mio nuovo singolo: "Ti vuije dice"!



È in dialetto abruzzese.

Uscirà su tutte le più importanti piattaforme digitali come Spotify, e Amazon Music!



Quando? Il 13 maggio, segnate questa data, brothers and sisters!

Sono felicissima, la canzone mi piace molto e spero tanto piacerà anche a voi che siete importanti, amate la mia musica e mi seguite da tempo.



A presto, le sorprese non finiscono qua, tra pochi giorni pubblicherò la copertina del singolo e vi racconterò di cosa stiamo preparando ancora, di bellissimo…"

(La foto è di Marco Granata)