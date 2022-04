Continua, fino a domenica 1° maggio, il divertimento con le giostre dei Fratelli Bianchi a San Salvo, in piazza Aldo Moro con l'autoscontro e in piazza della Pace con le attrazioni per i più piccoli.

Sabato 30 aprile, in piazza Aldo Moro ci sarà l'animazione di DJ Lorenzo.

Vi aspettiamo numerosi