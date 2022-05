"Il Matto" di Eman nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Finalmente il ritorno di un raffinato ed originale cantautore di grande sensibilità.

Il Matto è un bambino rinchiuso suo malgrado nel corpo di uomo: è colui che guardiamo con sospetto prima e deridiamo poi, non capendo che spesso così rendiamo ridicoli.

La canzone di Eman si apre a decine di interpretazioni, molte delle quali si rifanno ad argomenti di cui parliamo ogni giorno, soprattutto in questo periodo.

La musica che accompagna le parole de Il Matto ha un ritmo cadenzato, quasi fosse una marcia a favore del diritto dell'innocenza.

“Dietro la storia del protagonista del brano si cela una critica al mondo dei finti bisogni: a quest'epoca della ”felicitaà per forza" da mostrare in time line, il Matto si contrappone con autoironia, prendendosi del tempo per l'alba, per innamorarsi, per carezzare un cane, randagio o libero come lui.

Il pensiero del Matto è lucido e tagliente “ormai sono le cose a possedere le persone” e la sua semplicità e schiettezza lo pongono distante dalla gente che gli passa accanto: quella stessa gente che lui vede rincorrere la vita, schiacciata tra l'avere troppo e il non avere mai abbastanza" ci racconta l'artista.

Eman, all'anagrafe Emanuele Aceto, ha all'attivo tre album, Come Aceto, Amen ed Eman.

Il suo repertorio, difficilmente etichettabile, esplora mondi musicali spesso opposti: dal reggae al dark, dall'elettrorock alla musica d'autore contemporanea e d'ispirazione internazionale.

L'originalità compositiva incontra testi profondi, spesso veicolo di messaggi a carattere sociale o di denuncia (come nel caso di “Amen", “Chiedo scusa”, “Ritorno a casa”), ma anche ironici e provocatori ("Milano", “L'amore ai tempi dello spread”, “Svegliati”).