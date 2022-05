Dove sono andate a finire le rondini?

Non so quanti di noi abbiano notato che oggi, 10 maggio le rondini non sono ancora tornate.

Negli anni passati, in questo periodo alzando la testa verso il cielo, ci capitava di assistere al volo ed al gioioso cinguettio di questi meravigliosi volatili, oggi totalmente assenti.

Sebbene il proverbio cita: "A San Benedetto una rondine sotto il tetto”(21 marzo) oggi dieci maggio di rondini nessuna traccia.

Questo meraviglioso volatile, che ha ispirato poeti e compositori, che nidificava sotto le grondaie e che rallegrava la nostra esistenza, fino ad ora non è ancora tornato.

Io non voglio ricercare le cause e mi rifiuto di credere che le rondini non tornino più; mi auguro solo che sia un ritardo dovuto al clima non ancora favorevole al loro ritorno.

A. Dragani