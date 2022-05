E' online il videoclip ufficiale del singolo “Ti vuije dice” di Lara Molino

Il 13 maggio è uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo della cantautrice sansalvese Lara Molino dal titolo “Ti vuije dice”.

Il brano composto da Lara e arrangiato e prodotto da Carla Magnoni sta piacendo molto al pubblico che mostra di aver capito il messaggio e la bellezza della canzone in lingua abruzzese. Una canzone che celebra il valore fondamentale della vita, l’amore nelle sue varie forme e ci ricorda quanto sia importante condividere ed esprimere questo sentimento. In un clima come quello che ci ritroviamo a vivere, questo messaggio è la vera rivoluzione.

Il videoclip del singolo, disponibile su You Tube da oggi, 18 maggio, ideato e realizzato da Antonella Giuliano, è stato girato in Abruzzo, presso la Riserva Naturale di Punta Aderci. Un luogo incantevole quasi magico che va ad incorniciare i volti ed i gesti degli attori che hanno contribuito alla realizzazione del video: Marika Del Greco e Ivan Nozzi, Flaviana Ciafardini ed Alessia Alfieri, Michele Molino e la stessa Lara.

“E’ stato molto emozionante per me vedere il mio testo e la mia musica trasformati in immagini. Non dimenticherò mai le mattine in cui abbiamo girato le scene, noi “attori” non fingevamo per niente, le coppie presenti nel video infatti sono coppie reali, di persone che davvero si vogliono bene, si amano.” – afferma Molino.

Il video per una settimana, a partire dal 13 maggio, data di uscita del singolo, è stato pubblicato in anteprima sul sito della Rai a seguito dell’intervista della cantautrice andata in onda su Tgr Abruzzo.

Lara Molino dopo vari dischi e anni di concerti in giro per l’Italia e non solo, dal 2016 si è avvicinata al Folk, alla World Music, ha iniziato a comporre e cantare in dialetto abruzzese, nel 2017 ha pubblicato il suo bellissimo album “Fòrte e gendìle”. Nonostante il periodo non facile sta continuando la sua attività di ricerca e composizione. Un lavoro che svolge con estrema professionalità e passione e che la porterà, nella prossima estate, a pubblicare un nuovo CD.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/D8hx3WjL68c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>