Certificazione Trinity per la lingua inglese agli alunni del 'Rodari' di San Salvo

Si è svolta nel pomeriggio dell'8 giugno la cerimonia di consegna degli attestati di certificazione linguistica GESE TRINITY all'Istituto Comprensivo Rodari di San Salvo.

Gioia, commozione e orgoglio per i circa 70 alunni delle classi quinte del Rodari e delle rispettive famiglie per il traguardo raggiunto.

Tutti promossi!

Gli alunni hanno frequentato durante il corso dell’anno scolastico lezioni pomeridiane gratuite, tenute dagli insegnanti di Inglese dell’Istituto. Grazie alla professionalità e alla competenza dei docenti di Inglese del Rodari sono riusciti tutti a conseguire il livello A1.

L'esame finale, che valuta le due abilità di produzione orale e ascolto, speaking and listening, è stato svolto direttamente da un esaminatore di madrelingua.

"L'esperienza del Trinity è un valido stimolo poiché incoraggia bambini e permette loro di acquisire sicurezza nella comunicazione in lingua inglese. È una preziosa opportunità". Queste le parole del Dirigente Scolastico Vincenzo Parente che, insieme alla referente d'istituto, coglie l'occasione per ringraziare alunni e famiglie per l'impegno profuso, per la disponibilità e la sempre più evidente collaborazione.

Ultimo, ma non d'importanza, il ringraziamento a tutti i docenti che hanno reso, nel percorso dei cinque anni, unico ed entusiasmante lo studio della lingua inglese, usando tutti gli strumenti necessari a rendere l’apprendimento naturale, divertente e sicuramente produttivo.