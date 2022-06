"Snai" di Francesco Caporale nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Snai è un'interpretazione di un amore in cui sa da tutto, un'amore passionale, quasi malato ma non ricambiato in cui si è scommesso tutto.

Il sound attinge a piene mani dalle sonorità anni 80, unendole alla scrittura classica del cantautorale indie moderno.

Snai segue l'ottimo successo di “Cose da Grandi”, brano che è stato per più di un mese nella playlist Scuola Indie di Spotify.

Francesco Caporale ha 28 anni e vive a Treviso. Influenzato fin da bambino dai cantautori anni 70 si avvicina alla musica nel 2016 con il suo primo singolo. Nel 2018 partecipa come sfidante nella scuola di Amici e si trasferisce a Roma per due anni in modo da crescere artisticamente.

“Cose da Grandi” esce ad inizio 2022 e finisce subito nella playlist editoriale Scuola Indie di Spotify.

Sempre nel 2022 firma il suo primo contratto discografico per Troppo Records ed inizia a distribuire i suoi brani con Universal Music.