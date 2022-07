'Vieni via con me' di Giovanni Salerno nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Vieni via con me è il singolo del produttore Giovanni Salerno con l'etichetta discografica Digital Distribution Bundle.

Il sogno di ogni adolescente è quello di trovare l'amore nella stagione estiva, per poterla rendere indimenticabile.

Le cotte estive sono però, spesso destinate ad una fine e pervadere allora, una sensazione di malinconia, come alla fine di ogni estate.

'Vieni via con me', ci racconta la passione delle bollenti storie estive con ritmi incalzanti, tipici di una hit tutta da ballare in riva al mare.

Giovanni Salerno è un deejay e produttore di Crotone, da oltre 10 anni protagonista nei migliori club calabresi.

Principalmente conosciuto come deejay da Main Room (essendosi contraddistinto da anni nella scelta di generi quali Edm, Commerciale, Pop e Latin Urban), nel tempo ha coltivato la sua passione di produttore ed al momento suona nei club anche i suoi brani inediti, remix e mashup.

Nel 2022 firma il suo primo contratto con l'etichetta discografica Digital Distribution Bundle con cui pubblica il suo nuovo singolo Vieni via con me.