"Amoremé", esce il nuovo cd di Lara Molino

Domani, 13 luglio, uscirà il nuovo atteso CD della cantautrice abruzzese Lara Molino.

Dopo la pubblicazione dell’emozionante singolo “Ti vuije dice”, avvenuto a maggio scorso, Molino, porta a termine un altro importante lavoro discografico dal titolo "Amoremé".

Il CD, registrato tra Abruzzo e Toscana, è stato prodotto artisticamente da Carla Magnoni che ha anche arrangiato i brani. Il disco è un EP, contenente 4 canzoni: Ti vuije dice, La terra è di chi la canta, Vola Vola Vola e Ninna Nanna.

Le canzoni sono state composte e cantate da Lara che ha pensato anche di fare una sorpresa al suo pubblico, incidendo la sua versione di "Vola Vola Vola", in occasione dei 100 anni dell'inno degli abruzzesi nel mondo, composto nel 1922 dal poeta Luigi Dommarco e dal musicista Guido Albanese.

"Sono davvero soddisfatta e felice per questo nuovo traguardo raggiunto - afferma Lara Molino - . Questo disco per me è stato un lavoro importante ed emozionante, condiviso con un'amica sensibile e speciale come Carla Magnoni, musicista, produttrice e arrangiatrice di "Amoremé". Il titolo che, tradotto vuol dire amore mio, è scaturito dal fatto che ho realizzato questo CD per amore, con amore. E, come ho scritto nei ringraziamenti, l'ho dedicato ai miei amori: la Musica, i miei nipoti Andrea e Giacomo e la mia bella terra d'Abruzzo.”

LE DATE DEL TOUR ESTIVO

Lara Molino il 17 luglio suonerà a Calascio, il 6 agosto a San Salvo, la sua città, l'8 agosto a Palmoli, il 13 a Pennadomo, il 21 agosto a Guardiagrele, il 7 settembre a Vasto. Altre date sono in via di definizione. Il suo tour si concluderà il 1° ottobre a Napoli, Somma Vesuviana, al "Mia Martini Festival"