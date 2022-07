'Quanto sei bella' di Marmo nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Quanto sei bella è un brano dal sound innovativo che fa riferimento ai suoni funk degli anni '80 rivisitati in chiave moderna.

Marmo, insieme alla band Accasaccio, creano un vero e proprio inno alla bellezza.

Quella canzone che tutti noi vorremmo dedicare a qualcuno o vorremmo ci venisse dedicata, parla della bellezza che si può trovare nella vita, nel proprio partner, nella musica , nel mondo, nelle grandi e piccole cose, bellezza unica e vera.

“Quanto sei bella” è il primo singolo dopo la pubblicazione del remix ufficiale con Jovanotti “Il Boom” e dopo l'album “Parvenu” che ha riscosso ottimi risultati balzando nella Top 10 dei dischi rap / hip - hop italiani più venduti in copia fisica su Amazon.

Spiega l'artista a proposito del suo nuovo inedito: “Ero in studio come mio solito, quando Giammarco (frontman) ed Emilio (chitarrista) della band Accasaccio passano a trovarmi, tra risate e mille ascolti vari mettono in play la demo di ”quanto sei bella", c'era solo l'idea del ritornello ma io già ero innamorato perso, sentivo che c'era qualcosa di magico.

Inizio ad improvvisare qualche rima e da lì è nato tutto, credo sia stata una delle collaborazioni più spontanee della mia carriera.

Fondere i suoni funk con le energie del Salento mi ha letteralmente catapultato in un super viaggio".

Marmo è un giovane rapper italiano originario del Sud Italia.

Dopo aver pubblicato a soli 17 anni il suo primo album rap “,Fuori Tasca”, decide di sperimentare nuove sonorità Latin - Rap.

Riesce a creare progetti all'avanguardia e a portare innovazioni nello scenario hip - hop / trap italiano, avendo riscontri positivi, oltre che dal pubblico anche dagli addetti ai lavori.

“Tranquillo Frate”, “Fiori Di Skunk”, “Boston George”, “Bimbi per sempre”, “Bang Bang Bang”, “Luna Storta” consentono all'artista di farsi conoscere ad un pubblico sempre più ampio.

Marmo è anche un autore per diversi artisti e major italiane.

Nel 2020 co - fonda l'etichetta indipendente WOW Recordis, che produce giovani artisti del panorama urban italiano.

L'ultimo album pubblicato è “Parvenu” che in poche settimane balza in Top 10 nelle classifiche Amazon tra dei dischi rap / hip - hop italiani più venduti in copia fisica, seguito dal remix per Jovanotti “Il Boom” riscuotendo tanto successo e approvazione.