Autostrade per l'Italia comunica che per due notti, dalle 22 alle 6 del giorno successivo tra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio e tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio, sarà chiuso al traffico, in entrata in direzione Bari e in uscita provenendo da Pescara, il casello di Vasto Sud/San Salvo/Montenero dell'A14.