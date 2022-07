'Portami con te' di Vasco Barbieri nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Conquista dalle prime note per il suo senso del ritmo e la carica di positivita' Portami con te del cantautore e pianista romano Vasco Barbieri, fuori venerdì 15 luglio.

Un brano che racconta la storia di un ragazzo che disegna la figura di una ragazza su un foglio.

Ma la figura prende improvvisamente vita trascinandolo con se' all'interno del suo mondo di carta invitandola ballare. E come resistere? Impossibile.

"Portami con te è una richiesta alla musica di lasciarti andare, di sbloccarti, di rimetterti a ballare.

Una canzone che invita la fantasia a riprendere in mano le redini della vita per scoprire e scoprirsi di nuovo altro".

Cosi' Vasco Barbieri che ha ripreso in mano la sua vita con positività, nonostante i malanni che hanno segnato il suo corpo.

Ad accompagnare l'uscita del brano un videoclip dell'ambientazione surreale.

Si apre con disegno che diventa realta' e dà avvio alle danze.

Le figure di personaggi si stagliano su uno sfondo scuro, come se emergessero da un recondito inconscio in cui confluiscono passato e presente del cantante.

Il tutto si anima a festa ed i personaggi ballano seguendo la musica.

Nel video spiccano quattro figure di donne che rappresentano ognuna un aspetto dell'amore.

Agape (l'amore disinteressato, immenso, smisurato , utilizzato nella teologia cristiana per indicare l'amore di Dio) che, velata, assiste allo svilupparsi della festa sino a lasciarsi andare al flusso dell'entusiasmo.

Filia (l'amore sentimentale, quello che si stabilisce in un rapporto di complicità e amicizia) che inizialmente appare voltata, arriva a ballare in modo disinibito ma, alla fine della canzone torna a trattenersi come se non volesse scomporsi troppo.

Eros (l'amore carnale del dare e avere) che, nella sua eventualità, compare in modo ammiccante, sfidandosi i guanti e cantando in modo provocante la canzone.

E Storange (l'amore parentale, d'appartenenza, stereo in grego significa “amore teneramente”) invece, con il mano un cane, rappresenta la casa e presenzia con un sorriso rassicurante.

Il video si chiude con Filia, figura dal cappello rosso, che gira il volto ad indicare come le destinazioni debbano essere rispettate e che perciò torna ad essere soltanto un disegno.