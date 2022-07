Il numero di agosto di “Noi di San Salvo” sta per uscire come sempre in forma gratuita, nelle edicole, nelle piazze e nei bar della città.

Ecco alcuni titoli: Elezioni e pallone; Levino in prima linea contro la prepotenza, I primi mezzi di comunicazione a San Salvo; Consiglio e giunta; Chi ama il denaro non è mai soddisfatto; A San Salvo fruttifica l’ananas; I pilastri della Tenax; Le donne non potevano mangiare prima del marito.

Michele Molino, direttore Noi di San Salvo