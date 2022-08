In tutti i digital store “Sotto la luna”, singolo d’esordio di Alessandro Martone, in arte Blond Ash

“Sotto la luna” è il brano che darà carattere all’artista Blond Ash, prodotto da Elia e Garone e mixato da Salvatore Addeo. Il singolo racconta l’insoddisfazione dei vent’anni, tra le notti estive della provincia e il rapporto dannato con l’altro sesso.

Melodie indie pop si mescolano con le sonorità dell’hip hop, andando a tempo con la rabbia e la delusione giovanile, ma dando ritmo anche alla voglia di reagire e ballare in riva al mare fino all’alba.

Blond Ash, “Biondo cenere”, ha 21 anni, è nato a Vasto, in Abruzzo, dove studia canto, passione che nasce avvicinandosi al rap all’età di 14 anni, in particolare ascoltando i mixtape di Gemitaiz. Crescendo si è interessato anche ad altri generi, ampliando il proprio bagaglio musicale, ed è riuscito grazie alla musica a trasformare la sua sofferenza e rabbia in melodia.

Il singolo debutta con la Garone Records, un’etichetta discografica nata del 2021, con l'obiettivo di dar voce ai giovani artisti abruzzesi.

Fondata da Pierluigi Garone (producer e compositore), la Garone Records si occupa non solo di discografia musicale ma opera anche nel mondo dell'advertising per la televisione.

La struttura è situata a Vasto e comprende lo studio di registrazione, con servizi di produzione, mix e mastering.

