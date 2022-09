Un grande successo i festeggiamenti per il decimo anniversario di Don Beniamino

Un successo riuscito grazie all'affetto che la comunità ma anche l'intera città sente per il giovane parroco di San Nicola.

Un affetto che si è tradotto in condivisione e disponibilità a fare e dare.

Grazie ai cantori di tutti i cori della parrocchia che hanno insieme animato la messa.

Grazie ai ministranti che hanno servito all'altare.

Grazie agli adulti che hanno preparato un gustoso buffet e che si sono resi disponibili per tutto quanto c'era bisogno, dalla sistemazione della piazza alle scenografie, vestiti e regia del teatro.

E grazie ai giovani che hanno realizzato uno spettacolo teatrale che rimarrà alla storia per la sua bellezza.

Grazie alla Banda di San Salvo per la sorpresa musicale, grazie a Piromania di Vasto per i fuochi d'artificio, grazie a Conad Raspa di Via Trignina, al bar Nonna Angiolina, a Seritarg, alla Protezione Civile Valtrigno, al Circolo Anziani e all'Amministrazione comunale, ognuno ha avuto un ruolo di sostegno per la bella serata di giovedì che ha segnato un'altra pagina di Amicizia nella Fede di questa parrocchia.