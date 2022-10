'Rari' di Rose Villain nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Nuova musica in arrivo per Rose Villain.

Venerdì 7 ottobre è uscito “Rari”, singolo inedito che vede alla produzione il fidatoSIXPM insieme a Hendric “HNDRC” Buenck.

“Rari” arriva dopo una serie di fortunate collaborazioni messe a segno da Rose Villain.

Ultima in ordine di tempo “Michelle Pleigger”, singolo realizzato insieme a Tony Effe che racconta la difficoltà nel resistere alle tentazioni della notte.

Nata a Milano e poi trasferitosi a New York, Rose Villain si appassiona alla musica fin da bambina, quando smetteva di piangere solo se la mamma le faceva ascoltare i brani di Prince.

Ha iniziato a cantare e a scrivere grazie all'ispirazione di icone del rock come I Nirvana, I Rolling Stones e Johnny Cash, seguite da icone del rap come Biggie e Tupac.

Si e' trasferita a Hollywood per iscriversi al Muscians Istituite, percorso musicale poi continuato a New York.

Rose fa il suo debutto con il singolo “Get The Fuck Out of My Pool” prodotto dal producer e suo compagno SIXPM.

Attira così l'attenzione dell'etichetta Republic Records, con la quale firma un contratto.

Il 2018 è l'anno del brano “Funeral Party”, seguito nel 2019 da “Swoop”, canzone prodotta da Sidney Swift (Nicki Minaj, Beyonce) che riprende il classico Tag Team “Whoomp (There It is)”.

Il 2020 vede l'esordio musicale di Rose in italiano per un nuovo progetto targato Machete e firmato da Sony Music Italy.