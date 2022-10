'La RiNvoluzione' di Andrea Di Giustino nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

La canzone è la title - track del prossimo album dell'artista romano di imminente pubblicazione per la YPK.

Si tratta di un brano nato da riflessioni notturne, cosa che accade di frequente a Di Giustino, che mette sotto la lente la regressione nei rapporti umani in un'era in cui “viviamo con il mondo in tasca, ma è come se si fosse persa la curiosità di girarlo”.

Aspetti che il cantautore aveva osservato prima delle stagioni dei lockdown, ma proprio a causa di questo, la canzone era finita nel cassetto.

Nato a Sulmona, inizia i suoi studi in canto lirico presso la Scuola Popolare di Sulmona, dove studia Tecnica e Repertorio con la maestra Raffaela Del Castello e solfeggio con il maestro Valter Matticoli.

Dopo circa tre anni di studi lirici entra nella scuola privata Università della Musica di Roma, dove consegue il diploma in canto, sotto la guida della maestra Cinzia Spata e Annamaria Di Marco, nella stessa scuola studia Teoria e Armonia con Andrea Avena, segue i corsi di Logopedia con Livia Corelli e i Laboratori con il maestro Massimo Fedeli.

Terminato l'iter didattico approfondisce privatamente con la maestra Annamaria Di Marco la tecnica vocale applicata al canto Pop.

E' laureando presso il Conservatorio di Musica Luisa D'Annunzio di Pescara nel corso triennale sperimentale di Contemporary Arranging e Writing.

E' insegnante certificato (CMT) della tecnica vocale EVT (Estill Voice Training), conseguito sotto la guida della maestra Loretta Martinez.

Ha studiato pianoforte col maestro Raffaele Pallozzi.

Ha fatto parte del gruppo Mr. Ego con i quali ha registrato un cd composto da 8 pezzi inediti, di cui e' autore di testi e musiche, contenente la cover Pigro di Ivan Graziani.

Con i Mr. Ego ha aperto i concerti di Daniele Groff, Articolo 31.

E' curatore di testi e musica insieme al chitarrista violinista Giulio Fonti e Max Laudadio “inviato di Striscia la Notizia” del pezzo "Io credo", inserito nel film “Dalla Vita in Poi”, per la regia di Gianfranco Lazotti con Cristina Capotondi, Filippo Nigro e Nicoletta Romanoff.

Nel 2007 è autore e corista del singolo dei B - Nario “Tutto Cade” pubblicato da Delta Dischi, singolo inedito del disco “La Raccolta” del suddetto gruppo.

Dicembre 2012 e' autore e arrangiatore del pezzo “A Natale e' normale”, cantato in collaborazione con Mauro Mengoli (O. R. O) e Antonella Bucci.

E' speaker di alcune pubblicità andate in onda sulle emittenti per ragazzi Boing e Cartoon Network.

Il 25 gennaio del 2015 è uscito “Il senso dell'uguale”, composto da nove pezzi e prodotto sotto la supervisione di Mauro Mengoli.

Insegna tecnica vocale applicata al canto in diverse scuole di musica.