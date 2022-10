Sono molte le novità per la nuova stagione estiva 2023 presso l'ombreggio Aga Beach alla Marina di Montenero Di Bisaccia.

La novità consiste in braccialetti denominati “mi sono perso”, in cui il genitore può scriverci il proprio numero di telefono per ritrovare il proprio figlio nel caso in cui il piccolo o la piccola dovesse allontanarsi.