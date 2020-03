Auguri a Rodolfo Toschi, pioniere informatico, artista, sostenitore e suggeritore di SanSalvo.net da prima che nascesse nel 2001.

Così annuncia il suo compleanno:

Gente, nell'ormai lontano 15 Marzo 1935 alle ore 3,15... con due mesi di anticipo...nasceva un essere dalla parvenza umana..La cara nonnina appena lo vide disse "che bel neiras" da buona torinese che tradotto vuol dire "che schifo!"... ma il primario li consolo' subito "calmi durera solo un paio di ore!!!" Lassù si sono molto incavolati..."come abbiamo accorciato i tempi per toglieci di torno questonrompi balle e già ce lo volete rispedire!" un plebiscito totale come totale è stato il rifiuto!!! Conclusione....oggi questo soggetto alla faccia di chi ha continuato e continua a tirargliela...oggi compie felicemente i sui 85 anni!!!

Nonostante le guerre passate, le pandemie superate e quella che oggi tende a fargli l'occhietto , alla faccia di tutto e di tutti per adesso ancora resisto, e continuo a starmene a casa!!