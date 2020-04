“Hai raggiunto questo traguardo con sacrificio e determinazione, non risparmiandoti mai nel lavoro e nel tuo essere solare e positiva, soprattutto con i tuoi bambini!

Ti siamo state vicino e lo siamo anche in questo giorno con il cuore e l’affetto che proviamo per te!

Congratulazioni per la tua laurea magistrale in Scienze Pedagogiche.

Un grande abbraccio dal nostro mondo " Il mondo di Nanà "

Da Anna Sara Alessandra e Cristina