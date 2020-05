Buon compleanno don Beniamino, gli auguri della parrocchia di San Nicola

Caro don Beniamino, oggi il nostro «Grazie» va al Signore, che ci dà la gioia di festeggiare con te il tuo compleanno perché ormai ci sentiamo parte del tuo vivere.

Il tuo tempo è diventato il nostro tempo, un tempo di letizia, di condivisione, di progetti da realizzare, di strade da percorrere, di ostacoli superati e da superare nella consapevolezza di trovarti sempre accanto a noi con il sorriso incoraggiante e le mani tese a sostenerci, perché il cammino non abbia fine.

A te guida, amico, compagno di viaggio possiamo augurare di continuare a scorgere ogni giorno la Bellezza dell’amore di Dio nella semplicità di ogni incontro, nella storia di ogni sguardo incrociato, in quell’ attenzione amorevole che sei capace di donare a tutti, nell’accoglienza sconfinata che mai ti stanchi di donare.

Al Buon Dio chiediamo che mai ti faccia mancare la Sua forza e il Suo sostegno, per essere sempre come sei oggi testimone fedele della Parola che salva, illumina,corregge, incoraggia, consola.

Buon compleanno don Beniamino, e se le parole non riescono a raccontare l’immenso affetto che questa comunità nutre per te, allora chiudi gli occhi e uno alla volta vedrai i volti di tutti i tuoi volti di questa comunità che in un abbraccio virtuale si stringono a te festosi e lieti.