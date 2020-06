Auguri di buon compleanno a Lilla Di Benedetto

Buon Compleanno Lilla di Benedetto.

Tantissimi auguri a una donna forte e libera.

Per chi non la conoscesse Lilla non si può descrivere facilmente a parole, bisogna incontrarla, abbracciarla e immergersi nella sua personalità per capire quanto sia unica.

La sua è una presenza travolgente: ogni emozione che le passa dall’anima ti arriva dritta alla pelle, e occhi e sorriso non mentono su nessuna sensazione che la colpisce.

Gentile, sensibile, con la mente e il cuore aperti alla vita, fuori dagli schemi, imprevedibile, dolce e generosa.

La moglie, mamma, nonna, suocera, sorella e amica insostituibile che oggi festeggiamo con affetto e gratitudine.

Tantissimi auguri da tutti noi!

La tua famiglia

La tua Associazione Lory a colori