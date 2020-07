Mezzo secolo di Angelico Travaglini: un gigante buono che ama la terra e il territorio

Angelico Travaglini è un gigante non solo per la sua stazza fisica e per la sua bontà d'animo, ma soprattutto perché riesce a portare la cultura del nostro territorio nel mondo.

la sua ditta ( Azienda Agricoltura Travaglini) è un esempio di come il " locale" può diventare "globale": partendo dai prodotti della terra riesce a trasformarli in ottimi prodotti che raccontano la storia delle tradizioni del nostro territorio.

Le dinamiche aziendali che Angelico e sua moglie Eleonora riescono ad elaborare sono possibili solo con l'amore e la consapevolezza del valore umano.

Oggi ( ieri) Angelico raggiunge il mezzo secolo di vita ed è doveroso per noi formulare i nostri migliori auguri, un augurio sincero di stima alla persona e all' azienda: lunga vita a Travaglini storia di vita di un intero territorio.