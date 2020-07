Un annuncio speciale.. Oggi è arrivata Alice... Finalmente tra noi

Non possiamo che augurare i nostri più sinceri auguri ai neo genitori Luigi e Valentina ! L'emozione, la gioia e la serenità vi accompagni per tutta la vita . Siete forti e noi siamo fieri di voi e della vostra spendedida creatura. Noi vi saremo calorosamente vicini in questo traguardo di vita importante. Dalla vostra famiglia. Vi amiamo. Benvenuta Alice