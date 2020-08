La Professoressa Angela Evangelista compie mezzo secolo e festeggia con parenti amici nella bella location del Ristorante del Lido Happy Days.

Angela, ormai, da mesi assente a San Salvo per motivi di lavoro, che la portano in Piemonte per svolgere il ruolo di Dirigente Scolastico, ma con il pensiero è sempre vicina ai suoi cari e alla sua famiglia.

