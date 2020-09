Auguri a Paride che entra negli “Anta” ... ma promette di rimanere giovane!

Paride Cinalli compie oggi 40 anni, è arrivato al traguardo degli "anta"! Come tutti, anche per Paride, il passare del tempo ci porta a guardare indietro e fare un resoconto della propria vita vissuta; i ricordi della fanciullezza e della adolescenza affiorano nella mente; facilmente siamo portati a ripensare a quei periodi con un po' di malinconia però dobbiamo obbligatoriamente guardare il presente e proiettarlo nel futuro. Il presente di Paride è condito da una buona salute, una bella propria attività lavorativa (Caffetteria Parimá) e da una splendida famiglia: due adorabili genitori, una amorevole moglie e due fantastici figli. Per il suo futuro Paride ha le idee molto chiare: << anche se gli anni passano, prometto che io rimarrò sempre giovane!>>.

Tanti cari auguri Paride che la Vita ti sorrida sempre!