Laurea Magistrale di Silvia De Nicolis in Food Marketing e Strategie Commerciali

A conclusione di un brillante percorso di studi, presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Silvia De Nicolis ha conseguito la Laurea Magistrale in: Food Marketing e Strategie Commerciali con la votazione di 110 e Lode. Silvia ha discusso la tesi: “Le strategie di Trade e Shopper Marketing nel mercato dello yogurt: il caso Actimel – Danone SPA ” riportando la sua esperienza lavorativa presso la Danone S.p.A. A Silvia che ha già intrapreso la carriera professionale come Sales Account in Danone S.p.A, auguriamo di continuare nella strada intrapresa e di raggiungere i traguardi da lei desiderati.

Congratulazioni Dottoressa Silvia!