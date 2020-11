A Giordano, A come Amico, A come Artista: Auguri per i tuoi 30 anni!!!

Giordano Mucilli compie oggi 30 anni, gli amici di sempre, chi lo conosce è consapevole delle sue doti umane e delle sue capacità artistiche. Certo è che Giordano in qualche modo ha questi talenti in eredità familiare, chi lo conosce è consapevole che Giordano sarà a sua volta in grado di tramandarle. Per questi ed altri motivi non si può non volergli bene! Caro Giordano lo sai che ti vogliamo bene, si? Auguri, buon compleanno, Amico!