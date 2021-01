Buon compleanno a “Don” Armando Tomeo, un patriarca della San Salvo odierna

Oggi è il compleanno Armando Tomeo, Imprenditore e Uomo Politico, un patriarca della San Salvo di oggi. Negli anni del boom economico, dello sviluppo urbano e della crescita demografica Don Armando ha contribuito ( anche nei panni di sindaco) militando nelle fila della Democrazia Cristiana.

Erano tempi diversi, c'era il fervore politico, c'era odio o amore ma non c'era solo propaganda come succede oggi. C'era lungimiranza, c'era cultura, c'era la capacità di stare a testa alta tra le forti critiche degli antagonisti; c'era da essere galantuomini e il tempo come sempre lo è. Armando Tomeo lo è stato e lo è. Il tempo passa e mette tutto al giusto posto!

