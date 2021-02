Auguri Antonella per i tuoi primi 40 anni

In questo montaggio tra i tuoi sorrisi, i tuoi traguardi, la tua famiglia e le tue passioni, traspare il tuo amore per la vita.

Noi ti auguriamo di restare sempre così solare e ti ringraziamo per il grande impegno che metti ogni giorno in questa associazione, al fianco dei nostri pazienti.

Siamo felici di essere parte di questa bellissima avventura con te e di poter trovare nella tua empatia e sensibilità un punto fermo per il lavoro da fare assieme.

Con immenso affetto, Buon compleanno Antonella da tutta la famiglia di Lory a Colori