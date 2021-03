Auguri a Raffaele Stampone: per i quarant’anni e per la quarantena

Felicitazioni per i primi quarant'anni e sostegno seppur solo morale per la quarantena visto che, Raffaele Stampone, entra negli "anta" accompagnato dal Covid. Un abbraccio virtuale . Un sorriso per le belle parole che lo stesso Raffaele scrive per commentare:

"Quarant'anni in quarantena...sembra il titolo di un film, invece è la mia vita!

Ho sempre desiderato ricordare i 40 anni in maniera particolare, ho sempre immaginato un compleanno speciale, ed eccolo arrivato!

Speciale non per il virus ma perchè tutti voi avete contribuito a renderlo tale, con le vostre telefonate e i vostri continui messaggi che mi riempiono il telefono e il cuore. Ce la faró per voi! Grazie alla mia mamma, al mio papà e ai miei figli, ma soprattutto a mia moglie che mi supporta e sopporta in questo momento difficile.

Grazie a Dio anche per questo che mi ha donato perché solo con il buio possiamo vedere le stelle..."