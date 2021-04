Don Raimondo Artese: 43 anni di sacerdozio

Apprendiamo dalla collega Maria Napolitano che Don Raimondo Artese, parroco della Parrocchia di San Giuseppe, fa 43 anni di sacerdozio.

Sono tanti, eppure l'Arciprete (come lo chiamo scherzosamente, in ossequio ad un antico privilegio concesso ai parroci della Parrocchia "successiva" all'Abbazia medievale) è rimasto uguale ad allora, a quando cantò la prima messa... se non nel fisico quanto meno nello spirito.

Don Raimondo, spiritualmente sei come allora ed io, tuo umile parrocchiano, me ne compiaccio.... Auguri!